¡Carpetazo feroz! Lanata destruyó a Tinelli sin piedad

Jorge Lanata destapó hace unos días escuchas con diálogos entre Julio Grondona y Marcelo Tinelli, lo cual llevó a que el conductor de ShowMatch tratara como “de cuarta” al líder de PPT,

Y ahora, en nuevo capítulo, en el programa "Lanata sin filtro" el periodista le respondió con todo al líder del Bailando.“No me voy a poner a competir con Tinelli. Tinelli es un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que todos lo respetan en el medio por miedo. No me pasa de tenerle miedo a Tinelli. A veces yo me encuentro en la vida con situaciones de escuchar gente que no respeto para nada y me callo la boca por mí mismo, por prudencia, porque soy viejo. No tengo más ganas de callarme en nada. Termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera”.

“Vean ustedes: Videomatch, Showmatch y La Con... de tu madre match. Página 12, Veintitrés, Día D y PPT. Evalúen ustedes... Dijo que lo acusaba de algo delictivo. Nunca dijimos que fuera un delito lo que él estaba haciendo. Ahora, verdaderamente creo que no es ético que se elijan los árbitros, más allá de que en todos los casos no le salió. Tinelli, que en su Twitter lo primero que pone es periodista y no lo es desde hace 30 años, cuando era periodista deportivo con Badía, dice 'ojalá un fiscal de oficio...', ¿Perdón? ¿Vos sos periodista, querido? ¿Querés que un fiscal me cite y me pida revelar la fuente? Ojalá pase, mientras tenga un pucho me importa un carajo que tenga que estar en cana, capaz me sirve para bajar diez kilos más. ¿Vos como supuesto periodista me decís que me cite la Justicia y revele la fuente? Pensalo un poquito, porque no lo voy a hacer”, finalizó indignado el periodista.