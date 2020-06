Fuerte estallido de Morena Rial: "Andá a la pu... que te parió"

Hace un mes, en medio de un nuevo escándalo More Rial confirmó su separación definitiva de Facundo Ambrosioni. La hija de Jorge Rial reveló que descubrió unas charlas del futbolista con otras mujeres en su celular, lo cual originó la ruptura definitiva de su vínculo sentimental.

Ahora, More subió una sugestiva canción a su cuenta de Instagram, con un mensaje que parece estar claramente dedicado a su ex pareja. "Andá a la pu...que te parió, no lloro más por vos, no sufro más, tomate el palo no te pienso llamar. No me vengas a rogar, andate...", dice la letra de la canción.