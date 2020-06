¿Perjudicó la controversia a Bake Off?: Lanata sigue muy cerca en el rating

La pelea de todos los domingos entre los tanques de Telefe y El Trece está más pareja que nunca, a pesar de los momentos de tensión que se viven en el programa de los pasteleros que cautivó a todo el país.

El rating de ayer demostró que -a pesar de que está en su tramo final- Bake Off no puede sacarle diferencia a Periodismo Para Todos, el programa periodístico de Jorge Lanata.

Telefe sigue adelante con una apuesta fuerte: los domingos a la noche está el combo Por el Mundo y Bake Off para competir contra PPT, pero no consigue todavía sacarle una diferencia significativa al envío periodístico, que volvió a las pantallas a fines del mes pasado.

El programa de Marley comenzó con un buen piso debido a que lo precedía una repetición de Avenida Brasil. En su comienzo midió 10 puntos de rating. Una hora después, cuando comenzó Periodismo Para Todos, se ubicó rápidamente en esa misma marca.

La verdadera pelea comenzó a las 22.30, cuando Bake Off puso al aire la primera etapa de su final. El programa se vio envuelto en una controversia considerable, ya que trascendió que una de las participantes, Samanta, no era una pastelera amateur, si no que tenía experiencia trabajando en restaurantes.

Agustina y Damián son más que amigos: ¡son hermanos! uD83DuDC9C Escuchá las tiernas palabras de la sommelier en el vivo de Instagram de Bake Off uD83DuDCF2?https://t.co/x0iQ6bi449 — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 29, 2020

La polémica pareció no ayudar al reality, ya que mientras estuvo al aire Periodismo Para Todos, no le pudo sacar ventaja, con números que rondaban los 12 puntos. Cuando el envío de Lanata finalizó, el rating de Telefe explotó, y alcanzó picos de 14.5 puntos mientras se anunciaba una nueva eliminada.