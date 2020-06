La frase clave de Tinelli que define su separación de Valdés

El domingo por la mañana, Marcelo Tinelli anunció desde las redes su separación de Guillermina Valdés. Este lunes, el tema se volvió tendencia en los medios y Ángel de Brito contó que se comunicó con el conductor de ShowMatch antes de que hiciera pública la noticia en las redes sociales.

“Están en crisis hace bastante tiempo, no es de la cuarentena. La remaron todo este tiempo con discusiones en el medio. Este fin de semana decidieron tomar caminos separados en buenos términos. Por lo que hablé con ambos, yo creo que no descartan en algún momento quizás volver”, indicó el conductor de LAM.

“Yo le había preguntado días atrás y me había respondido que no estaban separados. Ayer le volví a preguntar temprano y me dijo: ‘Ahora sí, ya estamos separados, lo decidimos, lo charlamos y cada uno por su lado; en un rato lo subo a mi Instagram’”, agregó Ángel.

“Le pregunté los motivos, entonces me contó esto de la crisis y que la cuarentena obviamente siempre genera roces. Piensen que es una familia ensamblada que son muchos, cuatro de Marcelo, tres de ella y Lorenzo. Son un montón conviviendo. Los chicos se llevan bien, pero a veces los padres tienen conflictos a partir de todo esto”, continuó.

Por otro lado, reprodujo el mensaje que le envió Tinelli, en el que hay una frase clave que define su separación de Valdés: “Veremos cómo seguimos más adelante”. A partir de ahí, en LAM se refirieron a esta separación como una posible "crisis pasajera", y aseguraron que la pareja podría volver.