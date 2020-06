20 años después: actriz de Betty la fea reveló cómo se convirtió en “la peliteñida"

A 20 años de que la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” se consolidó como la más exitosa de todos los tiempos (con un Récord Guinness que así la calificó), sus personajes vuelven a la fama en vista de que Netflix adquirió los derechos de difusión y varias televisoras latinoamericanas la están transmitiendo otra vez.

Si bien la historia se centra en el amor de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), hubo personajes como el de “la peliteniña, Patricia Fernández” que agregan mucho valor a las historias paralelas.

Encarnado de manera magistral por la actriz Lorna Cepeda Paz, el rol que se adueñó del “movimiento del cabello” y la palabra “desgraciado” no fue tan fácil de conseguir. De hecho, el año pasado, en una entrevista, la artista dijo que el casting para conseguirlo fue bastante complejo.

"Eso fue tenaz porque estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal", afirmó Lorna.

Lo bueno es que la angustia y el malestar le duró solo unas horas, pues al día siguiente le dijeron que era la seleccionada para el rol que cambió su vida como la secretaria más bella y llamativa de Ecomoda.

Lorna dijo que luego de ser seleccionada “le agregó” ella misma las cosas que diferencian a su personaje, entre ellas el gesto de mover mucho el cabello, el cual se lo copió de una amiga que también se llamaba Patricia.

"Ella cada vez que alguien le caía gordo le tiraba el pelo, solo que era más sutil. Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente y todo", destacó entre risas la preciosa rubia que en sus redes sociales sigue cautivando con toda su belleza.