Ojo con la mano: El video privado de Rihanna y Shakira que ni Piqué había visto

Dos de las artistas más importantes del mundo de la música en la actualidad son la cantante colombiana de 43 años, Shakira y la cantante y empresaria barbadense de 32 años, Rihanna. Sin duda que por separado son convocantes y atrayentes para el público, pero juntas son dinamita mediática.

En el año 2014 trabajaron juntas en la canción “Can’t Remember to Fortget You” que también salió en su versión en castellano “Nunca me acuerdo de olvidarte”. La canción fue todo un éxito y al parecer dejó algunas perlitas no conocidas por los fanáticos.

En las últimas horas una fandom dedicada a Shakira compartió un corto video donde se puede ver a Rihanna entrelazada sobre una reposera con la artista oriunda de Barranquilla. En ese momento la intérprete de “Umbrella” no duda y toca con su mano la cola de la esposa de Piqué.

“Esto solo lo hace Rihanna” es el título que escribieron los seguidores de la colombiana para compartir esta perlita. “LA CANTANTE MAS RICA DEL MUNDO TOCANDO LAS CADERAS MAS FAMOSAS DEL MUNDO” finaliza el texto del viral video. Entre los comentarios de los followers se encuentran repetidos la consigna si Piqué habrá visto ese clip.