Dramático: Conocé el difícil momento de Yanet García

La modelo e influencer mexicana de 29 años, Yanet García, volvió a compartir en Instagram un video realizando ejercicio físico, pero antes de arrancar compartió con sus followers un triste acontecimiento. “Jueveees y aquí estamos en el gimnasio, vean como dividieron aquí las áreas en el gimnasio para mantenernos a todos super seguros” inició su video la influencer.

“Y bueno yo no sé ustedes, pero todo esto este tema del coronavirus a mí sí me ha tenido como una montaña rusa de emociones donde es bien lamentable enterarte cuantas personas están perdiendo sus empleos, de cuantas personas están muriendo, cuantas personas no tienen ni para comer. Que la verdad es bastante fuerte y yo si he tenido como esa montaña rusa de emociones de que a veces estoy super bien a veces no tan bien como que todo esto me parece muy lamentable” indicó la bella latinoamericana.

“Hace algunos días en el edificio en el que estoy viviendo, no sé si supieron, pero Steve Bing. Bueno Steve Bing es un escritor, bueno que era un escritor y productor muy importante de Hollywood, pues se suicidó aquí en mi edificio y la verdad es que es muy lamentable, saltó del balcón de un piso 27 y fue bastante fuerte, muy muy fuerte para mí. Y La verdad es que es impresionante como pues el dinero no compra la felicidad y como de verdad todo esto que está sucediendo está generando mucha depresión en muchas personas, muchos sentimientos mucho dolor. Y Bueno no sé exactamente que es lo que haya tenido él para hacer esto, pero si es muy muy fuerte” prosiguió su extenso video Yanet.

La triste historia de Yanet García pic.twitter.com/fGORZCGt0t — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) June 26, 2020

“Entonces, pues nada espero que todos estén bien y que sigamos con la mejor actitud y que podamos salir de esta más fuerte y por eso no les había compartido como tantas cosas que si mi rutina de ejercicios si mi alimentación todo el tiempo porque a veces me pongo a pesar y digo bueno yo quiero mostrarles o decirles que coman esto cuando en estos momentos hay muchas personas que no tienen trabajo, no tienen para comer, entonces me siento como un poco más prudente” continuó con su dramática historia García.

“Pero quiero decirles que los amo, que estoy aquí voy a hacer ejercicio igual les grabo un poquito y los motivo” finalizó Yanet García.