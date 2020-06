Un participante de "El gran premio de la cocina" se accidentó en vivo

Este miércoles sucedió una tensa situación en el programa "El gran premio de la cocina". Emmanuel, uno de los participantes del ciclo culinario, sufrió una quemadura mientras preparaba una sopa crema de papa. "Te quemaste cuando pasó lo de la licuadora y te quisiste quedar para poder emplatar y no perder tiempo", manifestó Carina Zampini, conductora del reality. "No pensé que me había quemado tanto", le respondió el concursante.

"Te pido por favor que salgas un segundo para que te asista y te cure la doctora y después te volvés a incorporar", le pidió la conductora. Minutos después, Emmanuel regresó al estudio con una venda sobre la herida.

"Lamento mucho que te hayas quemado, les venimos diciendo que no sean tan atolondrados ni apurados. Sé que no fue por eso, pero fíjense porque hubo un accidente", señaló Christian Petersen durante la devolución del plato. "Me alegro que seas guapo y que hayan seguido cocinando a pesar de estar quemado. Te felicito. Está a punto de llorar, pobre Emma", continuó el jurado.

De todas formas, a la hora de calificar su sopa de crema de papa, los calificadores remarcaron el esfuerzo y elogiaron la comanda.