Telefe salió a dar la cara por el escándalo de "Bake off": "Todo se va a aclarar"

¡Feliz día del trabajador! 👉Este es mi lugar en el mundo, mi cocina💖. Acá pasa DE TODO, me salen ideas super ricas para compartir, también me frustro...pero lo más importante: hago este trabajo con AMOR. Y cuando tu trabajo, es una pasión...entonces deja de ser trabajo. Me costó mucho animarme y jugármela por el trabajo de mis sueños que es: LA PASTELERÍA, y les soy sincera, todavía me cuesta UN MONTÓN!! Por eso, este día del trabajador, me ayuda a pensar que estoy TRABAJANDO, para cumplir mi sueño y sin ustedes, su energía y todo el amor que me regalan, sería más difícil. Por eso, a todas las trabajadoras y trabajadores que están del otro lado, les quiero desear UN MUY FELIZ Día y a los que están peleándola porque les está costando conseguir...no aflojen, la cosa esta jodida pero tenemos que empujar entre todos. . . . Contame cuál es el trabajo de tus sueños que te leo en los comentarios! 🥓❤