Bajo el sol en bikini: la osada foto de Rita Ora que causó la reacción de J Balvin

Rita Sahatçiu Ora, más conocida como Rita Ora, es una cantante, compositora y actriz británica que hoy en día es una de las más importantes del género urbano.

Por su parte la hermosa morena con su gran talento ha sido una de las cantantes más escuchadas de la actualidad ya que cuenta con una voz sumamente cautivante.

Actualmente la brillante británica la está rompiendo con su canción "How To Be Lonely" que pese a tener poco tiempo desde su lanzamiento posee casi siete millones de reproducciones en YouTube.

Este gran reconocimiento se ve reflejado de sus redes sociales ya que cada vez que cada vez que publica una foto de ella causa la reacción inmediata de sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción ya que en su último posteo de Instagram compartió una foto de ella donde se la ve lucir un bikini de color rojo que causó el like del cantante J Balvin.