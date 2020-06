¡Angustiada! Mónica Ayos mostró cómo quedó su casa tras el terremoto en México

View this post on Instagram

u2728u2728u2728La magia que hay que tirar!! El u0026#34;tresmeu0026#34; invisible virtual ud83eudd2aud83dudc7bpara estar en proporciones mas o menos normales al lado de un pibe de 1,90 y no parecer un hobbitud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0fud83dudc8b #redcarpet