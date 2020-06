¡De madera! La coreografía en vivo de Patricia Bullrich de la que todos hablan

Patricia Bullrich fue invitada este lunes al programa "Verdad/Consecuencia", que se emite los lunes por la pantalla de TN. El nuevo ciclo político conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard se diferencia de los demás por el enfoque fresco, agudo e irreverente. No hablan de lo mismo que hablan los demás, no es formal, es un espacio para pensar, para conocer los entretelones de la política, para escuchar ese dato que no tiene nadie y ver una buena entrevista, pero también para jugar.

En este contexto, la ex ministra de Seguridad se animó a bailar una coreografía en vivo. Todo comenzó cuando respondió la pregunta más filosa de las periodistas, que le hicieron elegir entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Estado brasileño Jair Bolsonaro. Ella debía eligiera entre decir una verdad o afrontar la consecuencia. "Si tuviera que reflejarse en un espejo, ¿preferiría reflejarse con Bolsonaro en Brasil o con Cristina en Argentina?", le consultaron.

Si no respondía, la consecuencia para Bullrich sería copiar una coreografía realizada por la modelo Rocío Guirao Díaz en TikTok.

Sin embargo, la exfuncionaria decidió cumplir con ambos desafíos. Por un lado, contestó con seguridad a las periodistas: "Con Cristina, no". Luego, se sacó el abrigo y desplegó todos sus dotes de bailarina.