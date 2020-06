¡Sorprendió a todos! Cinthia Fernández salió a pedir disculpas

El día de su cumpleaños el Kun Agüero realizó una transmisión en Twitch y no leyó en vivo el mensaje que le escribió su hijo Benjamín porque "era muy largo". Esta acción generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y fueron muchos los que salieron a repudiar la actitud. Una de las que salió a atacar al futbolista en Twitter fue Cinthia Fernández.

Un pelotudo con todos los títulos! Me parte el alma Benjamin! Q ganas q lo atienda @gianmaradona . Aunq con altura lo fulminó — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) June 4, 2020

Las críticas no quedaron allí y la panelista continuó su descargo en el programa televisivo en el que participa. Ahora, arrepentida de sus dichos, decidió hacer un pedido público de disculpas a través de su cuenta de Instagram. "Todos nos equivocamos, lo importante es aprender", escribió junto al video que compartió.

“Son figuras públicas y también se expusieron un montón de cosas y es nuestro trabajo opinar sobre eso. A veces, en este caso, yo mezclé mi vida personal con las imágenes que estaba viendo y fui verborrágica y también muy irrespetuosa”, relató frente a la cámara.

"Le pido disculpas a la gente de la plataforma Twitch porque yo les dije ‘comunidad de idiotas’ y la única idiota soy yo. Porque falté el respeto, no di el ejemplo, hablé sin saber bajo una apreciación mía de vivencias mías y mezcle a gente que labura de eso. Cuando uno se equivoca, tiene que pedir disculpas. Hago un mea culpa”, continuó.

La bailarina aclaró que al ver las imágenes se puso en el lugar del hijo del futbolista y como aseguró "no es ella quien debe juzgarlo". Resaltó que es un "buen tipo" y se ocupa muy bien como padre de Benjamín.

Cinthia también habló sobre las agresiones que recibió en sus redes por sus duras críticas: “Con los días hay una sola cosa que no me gustó y me puso triste. Vi amenazas heavys, que me iban a volar la tapa de las rodillas, que me iban a violar a mis hijas, que me iban a matar, y cuando entraba en los perfiles eran chicos de 13, 14 años”.