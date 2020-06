Durísima: la hija de Jorge Rial salió a defenderlo en redes

Ayer muchos famosos publicaron contenido en sus redes por el Día del padre. Hubo quienes subieron emotivas publicaciones para sus papás y otros que festejaron el hecho de serlo. Este fue el caso de Jorge Rial que le dedicó un tierno posteo a sus hijas Morena y Rocío.

"Soy gracias a ellas. Me eligieron y me pusieron en el hermoso y difícil rol de ser padre. No fui el mejor. Trate de estar. De llegar. De decir la palabra justa. El intento del reto fallido", comenzó el relato el conductor.

"Si hacemos un balance no sé si queda saldo positivo. Pero deje todo en la cancha. Transpire la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos. Perdón por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre", cerró la publicación junto a varias fotografías de la infancia de las niñas.

Rocío no pasó por alto el comentario de una de las seguidoras: “Te re sigo Jorge pero me da pena que tanto das y no te valoren, sos un genio desde chica te veo. Y también a tus hijas pero nunca se recibe lo que das. Nunca les alcanzó tu amor”.

"¿Y vos qué sabés? Lo que se ve no es siempre lo que pasa, no importa hace cuánto lo sigas o lo veas. La gente debería dejar de opinar si saber, más si vas a dar una opinión tan de m**** como meterte en la vida privada de una persona a la que decís que seguís y solo venir a tirar m****", le contestó furiosa Rial.

La usuaria al leer esto no se quedó callada y salió al cruce: “No es tirar m**** y no quise decir nombre de ninguna, pero seamos realistas las cosas que habla Morena y dice de su padre, ¿te parece de una hija? No es tirar m**** y puedo opinar porque no tiene nada de malo si muestran sus vidas. ¡Y jamás agredí! Porque opinar no es agredir”

Finalmente Rocío cerró el tema aclarando que no es asunto de la seguidora, sino de Morena y Jorge y que nadie más que ellos debería inmiscuirse.