Espeluznante: el increíble relato de un fan que vio cantar a Freddie Mercury en vivo

View this post on Instagram

ud83dudca5 Freddie leading the crowd at the Wembley Stadium in 1986 (oh how I wish I was part of that crowd... ud83eudd7a)u2063u2063 u2063u2063 ud83dudc49 I have always loved pictures like this, because you can really see how many people Freddie had in front him. It really hits different and you realize even more how legendary he was. u2063u2063 u2063u2063 ud83dudc49 Hereu2019s a story of a Queen fan who shares his experience of seeing Queen live:u2063u2063 u2063 u201cud835udc08 ud835udc2cud835udc1aud835udc30 ud835udc2dud835udc21ud835udc1eud835udc26 ud835udfd1 ud835udc2dud835udc22ud835udc26ud835udc1eud835udc2c. ud835udc13ud835udc21ud835udc1e ud835udc1fud835udc22ud835udc2bud835udc2cud835udc2d ud835udc30ud835udc1aud835udc2c ud835udc1aud835udc2d ud835udc0bud835udc22ud835udc2fud835udc1e ud835udc00ud835udc22ud835udc1d, ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc2cud835udc1eud835udc1cud835udc28ud835udc27ud835udc1d ud835udc1aud835udc2d ud835uddeaud835udc1eud835udc26ud835udc1bud835udc25ud835udc1eud835udc32, ud835udc1aud835udc27ud835udc1d ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udfd1ud835udc2bud835udc1d ud835udc2dud835udc21ud835udc1eud835udc22ud835udc2b ud835udc1fud835udc22ud835udc27ud835udc1aud835udc25 ud835udc1eud835udc2fud835udc1eud835udc2b ud835udc1cud835udc28ud835udc27ud835udc1cud835udc1eud835udc2bud835udc2d ud835udc30ud835udc21ud835udc22ud835udc1cud835udc21 ud835udc30ud835udc1aud835udc2c ud835udc1aud835udc2d ud835udc0aud835udc27ud835udc1eud835udc1bud835udc30ud835udc28ud835udc2bud835udc2dud835udc21 ud835udc22ud835udc27 ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc14ud835udc0a. ud835udc08u2019ud835udc2fud835udc1e ud835udc2cud835udc1eud835udc1eud835udc27 ud835udc2cud835udc28ud835udc26ud835udc1e ud835udc1aud835udc26ud835udc1aud835udc33ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc1bud835udc1aud835udc27ud835udc1dud835udc2c, ud835udc0fud835udc1aud835udc2eud835udc25 ud835udc0cud835udc1cud835udc02ud835udc1aud835udc2bud835udc2dud835udc27ud835udc1eud835udc32, ud835udc12ud835udc29ud835udc2bud835udc22ud835udc27ud835udc20ud835udc2cud835udc2dud835udc1eud835udc1eud835udc27, ud835udc0cud835udc1eud835udc1aud835udc2dud835udc25ud835udc28ud835udc1aud835udc1f, ud835udc11ud835udc28ud835udc20ud835udc1eud835udc2b ud835uddeaud835udc1aud835udc2dud835udc1eud835udc2bud835udc2c, ud835udc06ud835udc2eud835udc27ud835udc2c ud835udc0d ud835udc11ud835udc28ud835udc2cud835udc1eud835udc2c, ud835udc19ud835udc19 ud835udc13ud835udc28ud835udc29, ud835udc04ud835udc25ud835udc2dud835udc28ud835udc27 ud835udc09ud835udc28ud835udc21ud835udc27, ud835udc14ud835udfd0, ud835udc1bud835udc2eud835udc2d ud835udc2dud835udc21ud835udc1eud835udc2bud835udc1e ud835udc22ud835udc2c ud835udc1aud835udc1bud835udc2cud835udc28ud835udc25ud835udc2eud835udc2dud835udc1eud835udc25ud835udc32 ud835udc27ud835udc28ud835udc2dud835udc21ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc25ud835udc22ud835udc24ud835udc1e ud835udc1a ud835udc10ud835udc2eud835udc1eud835udc1eud835udc27 ud835udc1cud835udc28ud835udc27ud835udc1cud835udc1eud835udc2bud835udc2d. ud835udc04ud835udc2fud835udc1eud835udc2bud835udc32 ud835udc2dud835udc22ud835udc26ud835udc1e ud835udc08 ud835udc30ud835udc1aud835udc2c ud835udc23ud835udc2eud835udc2cud835udc2d ud835udc1bud835udc25ud835udc28ud835udc30ud835udc27 ud835udc1aud835udc30ud835udc1aud835udc32 ud835udc1bud835udc32 ud835udc2dud835udc21ud835udc1eud835udc22ud835udc2b ud835udc29ud835udc1eud835udc2bud835udc1fud835udc28ud835udc2bud835udc26ud835udc1aud835udc27ud835udc1cud835udc1e. ud835udc13ud835udc2bud835udc2eud835udc25ud835udc32 ud835udc1aud835udc26ud835udc1aud835udc33ud835udc22ud835udc27ud835udc20. ud835udc12ud835udc28 ud835udc26ud835udc1aud835udc27ud835udc32 ud835udc20ud835udc2bud835udc1eud835udc1aud835udc2d ud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc20ud835udc2c ud835udc1aud835udc27ud835udc1d ud835udc05ud835udc2bud835udc1eud835udc1dud835udc1dud835udc22ud835udc1e ud835udc21ud835udc1aud835udc1d ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc1cud835udc2bud835udc28ud835udc30ud835udc1d ud835udc1eud835udc27ud835udc2bud835udc1aud835udc29ud835udc2dud835udc2eud835udc2bud835udc1eud835udc1d. ud835udc08 ud835udc2dud835udc21ud835udc22ud835udc27ud835udc24 ud835udc22ud835udc2d ud835udc2cud835udc2eud835udc26ud835udc26ud835udc1eud835udc1d ud835udc2eud835udc29 ud835udc1aud835udc2d ud835udc0bud835udc22ud835udc2fud835udc1e ud835udc00ud835udc22ud835udc1d. ud835udc04ud835udc2fud835udc1eud835udc2bud835udc32 ud835udc1bud835udc1aud835udc27ud835udc1d ud835udc21ud835udc1aud835udc1d ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc2cud835udc1aud835udc26ud835udc1e ud835udc2cud835udc1eud835udc2d, ud835udc2cud835udc1aud835udc26ud835udc1e ud835udc1cud835udc28ud835udc27ud835udc1dud835udc22ud835udc2dud835udc22ud835udc28ud835udc27ud835udc2c ud835udc2cud835udc1aud835udc26ud835udc1e ud835udc1aud835udc2eud835udc1dud835udc22ud835udc1eud835udc27ud835udc1cud835udc1e. ud835udc01ud835udc22ud835udc20 ud835udc27ud835udc1aud835udc26ud835udc1eud835udc2c ud835udc25ud835udc22ud835udc24ud835udc1e ud835udc01ud835udc28ud835udc30ud835udc22ud835udc1e, ud835udc04ud835udc25ud835udc2dud835udc28ud835udc27, ud835udc13ud835udc21ud835udc1e ud835uddeaud835udc21ud835udc28, ud835udc03ud835udc22ud835udc2bud835udc1e ud835udc12ud835udc2dud835udc2bud835udc1aud835udc22ud835udc2dud835udc2c. ud835udc10ud835udc2eud835udc1eud835udc1eud835udc27 ud835udc1aud835udc2d ud835udc2dud835udc21ud835udc1aud835udc2d ud835udc2cud835udc2dud835udc1aud835udc20ud835udc1e ud835udc30ud835udc1eud835udc2bud835udc1e ud835udc1a ud835udc25ud835udc22ud835udc2d ud835udc1bud835udc22ud835udc2d ud835udc1dud835udc22ud835udc2cud835udc25ud835udc22ud835udc24ud835udc1eud835udc1d ud835udc1bud835udc32 ud835udc14ud835udc0a ud835udc1cud835udc2bud835udc28ud835udc30ud835udc1dud835udc2c ud835udc1aud835udc27ud835udc1d ud835udc26ud835udc1eud835udc1dud835udc22ud835udc1a. ud835udc01ud835udc2eud835udc2d ud835udc2dud835udc21ud835udc1aud835udc2d ud835udc30ud835udc1aud835udc2c ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc1dud835udc1aud835udc32 ud835udc2dud835udc21ud835udc1eud835udc32 ud835udc1aud835udc1bud835udc2cud835udc28ud835udc25ud835udc2eud835udc2dud835udc1eud835udc25ud835udc32 ud835udc1bud835udc25ud835udc1eud835udc30 ud835udc1eud835udc2fud835udc1eud835udc2bud835udc32ud835udc28ud835udc27ud835udc1e ud835udc28ud835udc2eud835udc2d ud835udc28ud835udc1f ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc30ud835udc1aud835udc2dud835udc1eud835udc2b. ud835udc00ud835udc2d ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc1eud835udc27ud835udc1d ud835udc28ud835udc1f ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc1cud835udc28ud835udc27ud835udc1cud835udc1eud835udc2bud835udc2d ud835udc30ud835udc1aud835udc25ud835udc24ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc1bud835udc1aud835udc1cud835udc24 ud835udc2dud835udc28 ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc2dud835udc2eud835udc1bud835udc1e ud835udc2cud835udc2dud835udc1aud835udc2dud835udc22ud835udc28ud835udc27 ud835udc2dud835udc21ud835udc2bud835udc28ud835udc2eud835udc20ud835udc21 ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc2dud835udc2eud835udc27ud835udc27ud835udc1eud835udc25ud835udc2c ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc30ud835udc21ud835udc28ud835udc25ud835udc1e ud835udc1cud835udc2bud835udc28ud835udc30ud835udc1d ud835udc30ud835udc1aud835udc2c ud835udc2cud835udc22ud835udc27ud835udc20ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc1a ud835udc26ud835udc1aud835udc2cud835udc2c ud835udc2bud835udc1eud835udc27ud835udc1dud835udc22ud835udc2dud835udc22ud835udc28ud835udc27 ud835udc28ud835udc1f ud835udc01ud835udc28ud835udc21ud835udc1eud835udc26ud835udc22ud835udc1aud835udc27 ud835udc11ud835udc21ud835udc1aud835udc29ud835udc2cud835udc28ud835udc1dud835udc32. ud835udc07ud835udc1eud835udc1aud835udc2bud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc2dud835udc21ud835udc1aud835udc2d ud835udc2cud835udc28ud835udc2eud835udc27ud835udc1d ud835udc1eud835udc1cud835udc21ud835udc28ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc2dud835udc21ud835udc2bud835udc28ud835udc2eud835udc20ud835udc21 ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc2dud835udc2eud835udc27ud835udc27ud835udc1eud835udc25ud835udc2c ud835udc23ud835udc2eud835udc2cud835udc2d ud835udc2cud835udc2eud835udc26ud835udc26ud835udc1eud835udc1d ud835udc2eud835udc29 ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc22ud835udc26ud835udc29ud835udc1aud835udc1cud835udc2d ud835udc2dud835udc21ud835udc1aud835udc2d ud835udc2dud835udc21ud835udc1eud835udc32 ud835udc21ud835udc1aud835udc1d ud835udc28ud835udc27 ud835udc2dud835udc21ud835udc1aud835udc2d ud835udc1cud835udc28ud835udc27ud835udc1cud835udc1eud835udc2bud835udc2d. ud835udc00ud835udc27ud835udc1d ud835udc2cud835udc2dud835udc22ud835udc25ud835udc25 ud835udc20ud835udc22ud835udc2fud835udc1eud835udc2c ud835udc26ud835udc1e ud835udc20ud835udc28ud835udc28ud835udc2cud835udc1eud835udc1bud835udc2eud835udc26ud835udc29ud835udc2c ud835udc2dud835udc21ud835udc22ud835udc27ud835udc24ud835udc22ud835udc27ud835udc20 ud835udc1aud835udc1bud835udc28ud835udc2eud835udc2d ud835udc22ud835udc2d ud835udc2dud835udc28ud835udc1dud835udc1aud835udc32, ud835udc28ud835udc2fud835udc1eud835udc2b ud835udfd1ud835udfce ud835udc32ud835udc1eud835udc1aud835udc2bud835udc2c ud835udc1aud835udc1fud835udc2dud835udc1eud835udc2b ud835udc2dud835udc21ud835udc1e ud835udc1eud835udc2fud835udc1eud835udc27ud835udc2d.u201d