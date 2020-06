El verdadero motivo detrás de la ausencia de Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana"

Esta semana Yanina Latorre fue el centro de atención de todos los medios al protagonizar varios escándalos. Desde una denuncia ante la Justicia por no cumplir con el distanciamiento social obligatorio; pasando por varios días de ausencia en "Los ángeles de la mañana"; y un polémico video donde realizó una catarsis desmedida.

Todo comenzó el día lunes, cuando fue invitado al piso del programa conducido por Ángel de Brito el influencer Santiago Maratea, para hablar de su polémica participación en "El Precio Justo", debido a que fumó marihuana en un baño de Telefe y el posterior escándalo con Beto Casella, quien al momento de criticarlo hizo una insólita comparación entre el consumo de drogas y la homosexualidad.

En ese contexto, la panelista no pudo evitar expresar el cariño que siente por él. Ese momento fue compartido en las redes sociales, donde las críticas hacia ambos no se hicieron esperar. "Mientras vos respetás el distanciamiento social y no podés abrazar a tu papá o a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social cuando mueren personas todos los días por coronavirus, y lo más triste siendo comunicadora", disparó Ulises Jaitt.

Mientras vos respetás el distanciamiento social y no podés abrazar a tu papa, a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social cuando mueren personas todos los días por Coronavirus y lo más triste siendo comunicadora. pic.twitter.com/r4xU1zLiDv — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 15, 2020

Luego, Ulises escribió: "Acabo de denunciar a la Sra. Yanina Latorre y al Sr. Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal: violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia (Covid-19)", y añadió la captura de la respuesta que recibió por parte de la Fiscalía en la que presentó su acusación.

Acabo de denunciar a la Sra Yanina Latorre y al Sr Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal, violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia ( Covid- 19 ). — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 16, 2020

El día miércoles, Latorre estuvo ausente del programa. Muchos se preguntaron los motivos y comenzaron con distintas especulaciones a través de las redes sociales. Finalmente, en diálogo exclusivo con Teleshow, Yanina despejó las dudas sobre los motivos. "¡Dios! No puedo creer que mi ausencia sea nota. Me pedí un par de días. Por un tema...personal", aseguró la panelista.

No obstante, aunque no quiso dar ningún detalle, Latorre se encargó de dejar en claro que el hecho de que no hubiera asistido al ciclo no se debía ni a un tema de salud ni de un problema familiar. "Es algo de laburo que no puedo contar", señaló.

Finalmente, el jueves por la noche Yanina se mostró totalmente desquiciada en Instagram, cuando interpeló a periodistas que lanzaron múltiples versiones sobre sus ausencias al programa Los ángeles de la mañana.

"Yo no iba a hacer esto, pero decidí hacerlo porque me tienen los hue... muy al plato. ¿No hay ninguna panelista o panelisto que falte al trabajo la con... pu... del pato?", arrancó sacada.

Finalmente sentenció: "¡No voy a contar nada del porqué falté porque me revienta hacer una declaración jurada de mi vida!".

Ahora, el sito Primiciasya.com publicó el verdadero motivo detrás de los faltazos de Latorre. El sitio se comunicó con la producción de Ángel de Brito quienes confirmaron que Latorre se pidió unos días de licencia por un problema familiar. Pero el enigma de su desaparición en realidad escondía otro tema: Yanina grabó cámaras ocultas para el programa de Marcelo Tinelli al igual que Pampita.

Los segmentos se verán cuando Tinelli vuelva a la pantalla del Trece a partir de julio/agosto y vinculado únicamente al segmento de humor ya que el "Bailando" no se puede realizar por el contexto de crisis sanitaria que afecta al país.