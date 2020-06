¡Increíble! La foto al natural de Salma Hayek que se volvió viral

View this post on Instagram

Pedimos al gobierno de Mexico JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupciu00f3n de algunos miembros de la policu00eda Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pu00fablica que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que estu00e1 tan necesitada de hu00e9roes y de esperanza. Cambiemos. #MeduelesMexico #justiciaparagiovanni Justice for Giovanni Lopez, who was detained in Mexico by 10 policemen for allegedly not wearing a mask. He was eventually found shot in the leg and beaten to death. Corruption and police brutality has to stop.