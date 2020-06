Así fue el edulcorado debut de Luciana Salazar en "Polémica en el bar"

Anoche, Luciana Salazar se sumó a "Polémica en el bar". Con una presentación muy especial, Luli saludó al conductor con el codo, le deseó un feliz cumpleaños y se sentó en la mesa junto a los otros integrantes del ciclo: Rodrigo Lussich, Adrián Cormillot, Horacio Cabak y Gastón Recondo.

"¡Qué lindo estar en esta mesa! ¡Soy una más acá!", exclamó. Y agregó: "Estoy agradecida a América, una casa en la que trabajé y me sentí súper cuidada. Se los dije, así que me encanta estar acá. Gracias a Kuarzo, a Gustavo y a toda la gente".

Sin más rodeos, la rubia contó el difícil momento que atravesó recientemente: "Me pasó de todo. Tuve un problema en una muela de juicio, nunca me había pasado. Encima en ese momento todavía no estaban habilitados los odontólogos. Lo tuve que llamar a mi querido Hernán (su odontólogo) y me recomendó Amoxidal Dúo. Nunca lo había tomado: ¡a los días me empecé a brotar de pies a cuello!".

"Tenía un mal humor que no quería que se me acercara nadie. Estuve un mes así. Me dieron corticoides y no se me iba. Estaba con mis padres y mi hija pero no era contagioso, estaba toda brotada, horrible. Te juro que fue lo peor, no se lo deseo a nadie", aseguró Luciana.

Asimismo, se refirió a las paces que hizo con Martín Redrado, su última pareja, con quien dijo que tiene un buen vínculo pero dijo que no está pensando en nada sentimental.

Al ser consultada sobre el sexo virtual en cuarentena, comentó: "En algún momento la tenía que pasar bien…Igual siempre corrés el riesgo. Es muy arriesgado. Tiene que ser con alguien de mucha confianza. Jamás me arriesgaría con alguien nuevo. La mujer se prepara mucho. Como no hay contacto físico, por lo menos tenés que darle un plus, que sea motivador".

Además, Luciana tiró una bomba política: "La información que tengo es que se viene el Nunca Más de la inteligencia. Van a hacer una gran auditoría de todos los servicios de inteligencia y va a estar investigada por el Congreso Nacional. Este gobierno va a fondo con este tema. Esto lo saben muy pocos", contó.