La dolorosa afección física que sufrió Luli Salazar: "Googlié si era coronavirus"

Luciana Salazar se encuentra dedicada día y noche a la educación de su hija Matilda. Aislada en su casa, con la agenda bastante liberada y obsesionada de las normas de cuidado sanitarios, no se percató de una pequeña dolencia que derivó en una afección que tuvo que tratarse de urgencia.

Luciana contó en exclusiva a la revista Gente los detalles del episodio que la tuvo en vilo durante más de quince días. "¡Estuve tan mal! Todo comenzó con un dolor de muela, inaguantable. Rarísimo en mí, porque nunca en la vida me dolieron. Todavía los odontólogos no estaban habilitados para atender, entonces decidí llamar al mío para pedirle ayuda. Me aconsejó tomar un famoso antibiótico. Cinco días después, el dolor calmó por completo, pero siguió una afección mucho peor", relató.

"Pero resulta que ese remedio, que tiene penicilina y algunos ácidos, suele disparar alergia. Entonces, lo peor. Me broté. Me salió un sarpullido desde la punta de los pies hasta el cuello. ¡Integra! Por suerte no me afectó la cara… Fue terrible, entré en pánico. Mi mamá también se asustó mucho. Entonces llegué a googlear si el coronavirus o el dengue empezaban así, con este síntoma. Pero al no haber tenido fiebre, ni ninguna otra sensación rara, supuse que era alergia", detalló.

"No podía más…¡Me rascaba a cuatro manos! Tanto que comenzaba a sangrarme. Me puse de mal humor, no quería que nadie se acercase. Me duró hasta hace pocos días. Estuve mal, mal. Me inyectaron Decadron, dos veces, y no se me iba…", confesó.

"Juro que no le deseo a nadie una alergia por medicamentos", concluyó Luciana.