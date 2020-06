Wanda Nara reveló un atributo desconocido de Mauro Icardi

Wanda Nara protagonizó la portada de la revista Gente y refirió a cómo lleva adelante su rol de manager de su marido Mauro Icardi, tras acordar con los directivos del París Saint-Germain de Francia un contrato millonario de 50 millones de euros.

"Cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar. Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza. Hay cosas que ya ni le consulto, porque sé muy bien cuál será su respuesta. Logramos un buen match: él hace su parte y yo la mía. Siempre quedó contento", explicó la rubia.

Y aclaró que fue él quien le pidió que lo ayude a negociar sus contratos: "Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar".

Además, se refirió al futuro de sus pequeñas hijas: "Si eligen ser modelos voy a acompañarlas, como hizo mi mamá con Zaira y conmigo. Por ejemplo, este año Francesca debutó en la Fashion Week y muchos me decían: ‘Es muy chiquita’. Pero yo no tuve pensamientos malos, porque yo empecé a los cinco años, de la mano de Valeria Mazza".

Luego, remarcó cómo afecta en su imagen el aislamiento: "Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo. Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien, no de una foto de Instagram".