¡Imperdible! Los famosos cambian de sexo con la app del momento

Todos recordarán el boom del año pasado con la aplicación FaceApp. En ese momento generó furor la posibilidad de poder envejecer los rostros. Ahora, la aplicación volvió a imponerse gracias a la posibilidad de darle al usuario de cambiar de sexo.

Muchísimos famosos jugaron con la app el último fin de semana y se divirtieron en las redes.

Marley bromeó al publicar su rostro femenimo: "Me mandaron mi foto pasada por la app que te muestra cómo serías de mujer. ¿A quien me parezco? ¿Algo de @wanda_icardi tengo, no? Jaja", preguntó.

Por su parte, Verónica Lozano escribió : "Jugando a ser otrx, mi versión trans", y Julieta Díaz bromeó: "Si fuera tipo sería mi primo, te quiero primito!", arrobando a su pariente.

Connie Ansaldi también le puso humor al juego: "Bueno gente: soy un rugbier con tetas".

Otras celebrities que se animaron al juego fueron Pampita, Florencia Peña, Nicole Neumann y Paula Chaves, entre otros.