“Danzar por la paz”: el nuevo reto en la carrera de Facundo Mazzei

Un año más, bailarines en distintas partes del mundo se unen con un mismo fin: “Danzar por la paz”. Esta propuesta nació en el 2014 por iniciativa del coreógrafo y bailarín Leonardo Reale con el objetivo de generar conciencia de la cultura de paz y no violencia a través del baile y además, contribuir con una ONG. Desde su primera presentación, hace seis años, en el Teatro Nacional Cervantes, ya se han realizado un total de 14 galas a nivel Internacional. En esta oportunidad, bajo el contexto que estamos viviendo, se llevará a cabo de una manera inédita: virtual.

La cita es el próximo viernes 19 de junio a las 20 horas a través de Tickethoy. Lo recaudado será destinado a UNICEF Argentina. Se estrenará la obra “Co.DANZA”, una pieza artística en la que más de 27 destacados bailarines argentinos, radicados en distintas partes del mundo, expresan el particular momento que estamos atravesando. Hernán Piquín, Cecilia Figaredo y Laurita Fernández serán algunos de los que participarán.

La conducción de la gala solidaria estará a cargo de Facundo Mazzei, quien debutará en este rol. “Acá estamos sumergidos en este nuevo desafío. Yo me sorprendí realmente de la conducción, al escucharlo me dio ‘miedito’, pero ellos me transmitieron que querían que fuera yo, más allá de seguir unas pautas, querían que me maneje como yo lo hago en las redes, eso me dio tranquilidad. Me parece genial la propuesta y muy importante poder colaborar con UNICEF”, comentó el bailarín y cantante con respecto a la invitación que recibió por parte de Reale y su mujer, Constanza.

“Aporto con la conducción, algo con lo que no estoy acostumbrado. En este caso será charlar, contar el amor por la danza, de qué manera estamos viviendo esta nueva etapa, cómo transitamos la cuarentena. Presentar los videos va a ser tremendo, hay increíbles artistas, tanto nacionales como internacionales. Estoy super feliz”, agregó.

Durante estos seis años han participado en “Danzar por la paz” más de 129 compañías y alrededor de 1800 bailarines de Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela, Cuba, Francia, Alemania, y Brasil.

La vuelta al ruedo

Desde hace semanas son muchas las especulaciones que han girado en torno al retorno del “Bailando por un sueño”, programa en el que Mazzei participa desde hace una década. Él no cree que la producción se arriesgue a volver a la televisión argentina con el certamen este año. Si bien trascendió que Marcelo Tinelli regresará a la pantalla chica con un formato de humor, lejos está, la posibilidad de que sea con la pista de baile. “Quizás, como este año no va a haber temporada hagan un formato ‘copado’ como un “Bailando por un sueño summer’, una colonia de verano. Ellos siempre se las ingenian para hacer algo”, comentó entre risas.

Además, manifestó que la vuelta a los escenarios será “tremenda” y que la energía que se vivirá, será muy especial. “Poder estar mirándonos a los ojos con un compañero o compañera. Tenemos necesidad de estar ahí arriba, de que esté el público, de que haya una luz, de ponernos un vestuario. Para nosotros es muy importante, estamos todo el tiempo en esa y hace un rato que no”, agregó.

Mazzei es un artista multifacético pero, por naturaleza, se define como bailarín. A pesar de que siempre tuvo amor por el canto, lo desarrolló de grande. Y como él mismo asegura, todavía está encontrando la seguridad y afianzándose en la disciplina. Hoy, se encuentra enfocado en el canto, pero a pesar de ello, si le dan a elegir entre ambos, prefiere el baile. “Paciencia, optimismo y esperanza, que pronto vamos a volver a cruzarnos”, es el mensaje que le transmite día a día a los alumnos de su estudio en estos tiempos tan inciertos para el arte.