¡Recién levantada! Guillermina Valdés se mostró en jogging y al natural

View this post on Instagram

Aprovecho la manu0303ana dominguera para mostrarles los nuevos ud83dudc53, la colecciou0301n es muy linda! ud83eudd13 Consejo : no necesito aumento, pero si, uso lentes con filtros para protegerme de las pantallas (luz azul), es un mal de estos tiempos y si estas mucho expuesto/a, esta bueno. Buen Domingo u2705