La furia de Rocío Guirao Díaz tras la filtración de su polémico chat: "Quieren ensuciarme"

Rocío Guirao Díaz protagonizó un verdadero escándalo cuando ayer se filtrara un polémico chat con una supuesta ex socia por las maquinitas faciales. Durante la charla, la modelo habló de "estafa" de los productos más recomendados por las famosas.

"Cerremos y que le vayan a reclamar a la compañía. Se acabó, estoy harta. No hay plata que pague la paz mental. Cierro y fin del problema", comentó. Luego, aclaró: "Soltemos la cuerda, no tenemos por qué hacernos cargo de esta estafa".

Ante las repercusiones de la noticia, la modelo decidió hacer su descargo: "No me pienso enganchar, no tengo socia, es alguien que quiere ensuciarme. Lo dejé todo en manos de mis abogados. No voy a hablar del tema, no tiene entidad para mí", señaló en diálogo con Ciudad Magazine.