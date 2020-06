Sin bozal legal, Mariana Nannis lanzó una fuerte amenaza contra Claudio Caniggia

Mariana Nannis volverá a la carga contra su ex marido, Claudio Paul Caniggia, para denunciarlo por lavado de dinero, defraudación al Estado, amenazas y reclamar su parte en la división de bienes. Esta decisión está en sintonía con el último fallo a su favor de parte de la Justicia.

Recordemos que Nannis denunció que Caniggia intentó ocultar su patrimonio para evitar que no pudiera exigir lo justo en la división de bienes: "Yo no tengo que ver nada con ningún contrato, si nunca me mostraron nada. A mí no me dejaban ir a ninguna reunión pero encontré un pendrive y están todos en el horno. Estaba en mi casa y lo iba a tirar a la basura. Pero lo traje en la valija, lo abrí en el Hotel Alvear y dije ¡a la madonna!. No tengo miedo, Tendrían que tener miedo los que ocultaron todo el patrimonio. Yo no tengo que tener ningún miedo. No oculté nada a nadie", expresó enojada.

Ahora, su abogado, Carlos Broitman habló con El Espectador, programa de Ángel de Brito y explicó que la Justicia falló a su favor. El bozal legal fue levantado y ahora la mediática volverá a la Justicia: "A ella la habían intimado a que se abstuviera de divulgar, reproducir información a terceros, respecto de Claudio Caniggia, su pareja, su familia en los medios y eso se hizo extensivo a todos los medios, la cámara revocó compartiendo la apelación que efectuamos, a la cual se opuso la defensa de Fernando Burlando".

"Se habilitó la feria judicial a los efectos de resolver esto, solo le dio libertad de hablar y que lo único que no debe hablar es sobre cuestiones de familias, después de lo demás que no afecte al bien jurídico protegido de la familia, se le lavantó la mordaza. Puede hablar de la pareja del marido, los negocios, reclamos, la denuncia penal por lavado de dinero, puede hablar de todo", advirtió Broitman.

Para finalizar, aseguró que Nannis se encuentra en la Argentina dispuesta a hablar: "Estamos llevando adelante una batería de medidas en pos de protección del patrimonio", cerró.