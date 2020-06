El "muy lamentable" estado de Juan Darthés

Juan Darthés permanece en Brasil desde la acusación por abuso que recibió de Thelma Fardin. Fernando Burlando, abogado del actor, habló en un móvil con LAM y contó que el estado del ex galán es "muy lamentable".

Al ser indagado sobre si cree que el artista con pedido de captura de la Interpol es inocente, Burlando contestó de manera afirmativa. "No solamente, estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras. Estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Juan no le dieron esa oportunidad", argumentó el abogado mediático, analizando la coyuntura del país en el que está radicada la acusación penal de Thelma.

"Juan está como la persona que tiene que tener un exilio. En esto la literatura universal se ha expresando en infinidad de oportunidades, dándonos a conocer lo que uno puede sentir cuando se lo destierra. Es muy lamentable, es muy angustiante. Y fundamentalmente es angustiante que en un lugar como Nicaragua no se pueda avanzar con la Justicia. Las pocas veces que fui vi manifestaciones de profesionales de medicina a los que los apaleaban", concluyó el defensor legal del denunciado.