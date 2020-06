¡Polémica en el quirófano! Martín Baclini estaba a punto de operarse y huyó despavorido

Martín Baclini vivió un episodio bastante particular en un hospital. El lunes, el empresario se iba a operar de una hernia inguinal que ya tenía programada pero algo sucedió y decidió abandonar el lugar.

En "Los ángeles de la mañana" revelaron detalles de la cirugía frustrada del empresario y ex de Cinthia Fernández. "Tenía una operación programada de hernia inguinal, comenzaron a ponerle las agujas y demás para la operación. No le encontraron la vena, sintió mucho dolor y prefirió parar todo. Dijo ‘así no y me voy’", contó la panelista Andrea Taboada.

Por su parte, otra de las "angelitas" dio otra versión de lo sucedido. Mariana Brey contó la versión de la clínica: "A mí lo que me cuentan es que él armó un escándalo en el sanatorio al momento de irse. Estaba acompañado por la mamá. Se le rompió la vía del suero a la enfermera, le generó mucho dolor y me dicen ‘armó tremendo quilombo, incluso con el cirujano’. Me cuentan ‘fue patético el quilombo que armó’".

"Él me dijo que es muy amigo de los dueños de la clínica y de los médicos, que se atiende desde pequeño ahí, y me contó que se sintió incómodo, que le dolía y nada más. Pero lo del escándalo…", sumó Taboada.

Finalmente, Brey comentó: "Bueno, él no te va a decir eso, pero así lo vivieron desde el sanatorio. Martín, en general, es un tipo de buenos modos, pero también tenés derecho a enojarte si vivís una situación así".