Momento incómodo: delataron al aire a la nieta de Mirtha Legrand

Juanita Viale, sigue conduciendo los programas de su abuela Mirtha, debido a que esta sigue confinada al ser persona de riesgo en cuanto a la pandemia de coronavirus.

La nieta de la Chiqui hace ya varios años que abrazó el vegetarianismo, y de hecho su hija más grande, Ámbar, ha seguido sus pasos. Además es una activista en contra de la crueldad animal.

Es por esto que una anécdota que contó Mariana Genesio Peña, invitada al programa de ayer -domingo 31 de mayo-, la tomó de sorpresa y algunos dicen, la puso bastante molesta.

La joven actriz, una de las protagonistas de "Pequeña Victoria", contó que fue invitada a una comida a la casa de Viale, y que a pesar de ser vegetariana, les hizo "un asado espectacular".

“Fui a su casa y cocinó para un montón de gente, preparó un montón de cosas espectaculares. ¿Puedo decir esto? ¡Vos sos vegana pero hiciste un asado increíble! ¿Te estoy delatando?”, digo Genesio Peña, mientras Juanita la miraba con cara de sorpresa. “No, no, no, está bien”, fueron las únicas palabras que obtuvo Mariana como respuesta de la conductora.

“Yo comí carne durante toda mi vida. El que me enseñó a hacer asado fue mi papá. Cuando me fui a vivir a Chile, con 24 años, los asados no eran nuestros asados…”, explicó la nieta de la Legrand.

“No tengo problemas en manipular carne porque mis hijos comen. Mis amigos también comen carne y yo soy vegetariana porque no me gusta el matrato animal. Cuando están conmigo les pongo un video… Hay videos de mataderos, de traslados de animales. Son realidades. Yo nunca comí mucha carne, siempre me dio pena el animal”, explicó en la mesa Juanita.

“Tampoco enarbolo la bandera y digo ‘yo hago esto y si vos hacés lo otro te condeno’. Hay procesos", cerró la también hija de Marcela Tinayre.