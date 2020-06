Así lucha Mirtha contra la angustia tras la muerte de su hermana

Mirtha Legrand está atravesando un año muy duro tras la muerte de su hermana gemela, Goldie. Este lunes en Intrusos compartieron fragementos de la entrevista que le hizo Gonzalo Vázquez a la diva, que pasa por un momento de batalla contra la depresión.

Sobre la crisis sanitaria que azota al país y al mundo, Mirtha afirmó: "Me da miedo y angustia. Nadie se hubiese imaginado esto. La humanidad está así. Es terrible. No hay vacuna, no se puede combatir. Uno está esperando si el virus te llega o no. Pasamos de Mar del Plata a esta locura. En el verano leí un artículo que hablaba de la aparición del virus, pero estábamos muy lejos. Finalmente llegó".

Con respecto a su rutina diaria, Legrand detalló: "Me despierto temprano, pero me quedo en la cama hasta las 11. A la mañana leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, camino por mi casa y descanso. Duermo la siesta, que antes no lo hacía".

En un momento de tanto dolor, "La Chiqui" cuenta con la compañía de sus seres queridos: "A la noche vienen Marcela (Tinayre) y Nacho (Viale) a quedarse conmigo. No me dejan sola".

Sincerando su estado de ánimo, admitió: "Estoy regular, muy triste. Yo sé todo lo que me van a decir. Que somos gente grande, pero es muy doloroso. Éramos compañeras de vida. Hace 75 días estoy encerrada. No salgo ni al balcón. Lo de Goldy me mató. Ella estaba aterrada, con mucho miedo por la pandemia y murió de muerte súbita. Era una mujer maravillosa".