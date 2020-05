Hace solo horas: Kimberly Loaiza dijo que hará tras el engaño de su esposo

La youtuber Kimberly Loaiza dejó atónitos a todos sus seguidores este sábado luego de publicar un video sobre lo que pasará en su vida personal luego de descubrirse el engaño de su esposo Juan de Dios Pantoja.

Tras semanas de aguantar en silencio, Kimberly grabó un video de nueve minutos para todos sus fans, sus haters y todos los que participaron de una u otra forma en el episodio que por los momentos la obligó a poner una pausa en su matrimonio.

“Yo las perdono a las dos, y de corazón les pido a ustedes que me perdonen una vez más. Yo no quiero rencores, quiero mi corazón sano, tanto a ti Lizbeth como a Kenia y a todos mis haters los perdono, aunque no me pidan perdón yo los perdono porque sinceramente no quiero guardar rencor de nada. Y de verdad les pido a todos que paren con la polémica, no critiquen ni a Lizbeth o a Kenia, bueno mejor dicho no critiquen a nadie, por favor ya basta, bye a las críticas, con esto yo cierro este ciclo”.