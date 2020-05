Video: Yanet García confiesa en Instagram su estilo de vida: ¿Cuál es el secreto para tener ese cuerpo?

Yanet García buscó un momento, en las últimas horas, de poder expresar y saldar varias dudas que sus fanáticos -que residen a lo ancho y a lo largo del planeta tierra- tienen en cuanto a comida sana y organización de la alimentación.

"Como siempre lo mismo, de lunes a viernes. Pollo, verduras y camote", contó la estrella mediática.

"Tomo jugos, claras, como súper limpio y tomo mis vitaminas todos los días. Además, tomo dos litros de agua diariamente", especificó la joven.

¡Guau! Yanet García cuenta en primera persona todos los detalles de su dieta y su forma de alimentación. ¡No te pierdas los tips! ¿Cuánta agua tomar? ¿Quépasa con las porciones? ¿Qué cosas deja para comer el fin de semana? Eso, ¡y mucho más! pic.twitter.com/6JndFIeqmR — MDZ Sociales (@mdz_sociales) May 7, 2020

"En cuanto a las porciones y los snacks, yo no soy nutrióloga. Me encantaría serlo, pero no lo soy. Solamente trato de comer lo más limpio que pueda: no tomar refrescos, no comer pan o comidas enlatadas o procesadas", sigue Yanet.

Sin embargo, todo el control y la disciplina que Yanet lleva de lunes a viernes, son absolutamente olvidados en el weekend. "Los fines de semana me puedo comer yo sola una pizza entera. Como tacos, spaghetti, hamburguesas, refresco... de todo. La vida es un equilibrio".

"Si yo puedo, tú también puedes", cerró la hermosa azteca.