Ante el desesperado pedido de los actores, Alejandra Darín da la cara

La industria del entretenimiento es una de las más golpeadas a partir de la pandemia que afecta al mundo entero. En el caso particular de los actores, tanto de cine como de teatro y televisión, el sector se encuentra completamente parado desde hace casi dos meses. Desde la Asociación Argentina de Argentina de Actores suspendieron la actividad en el sector por cuestiones de sanidad.

En este contexto, varios actores expresaron sus ganas de volver a trabajar y de buscar una forma de flexibilizar la actividad para poder retomar el trabajo.

Noticias Relacionadas Cine online: mayo arranca con tres estrenos nacionales

En diálogo con Espléndidos pero infidentes por AM 990, Alejandra Darín, presidenta de la asociación, declaró: "La Asociación argentina de actores no es la que determina que los actores trabajen. El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar".

"Los actores y actrices de nuestro país vivimos de nuestro trabajo y necesitamos trabajar para vivir. Esta es una situación que nos afecta. Esta situación no es que empezó ahora con la pandemia para nosotros. Pasamos cuatro años con un gobierno que redujo nuestro trabajo un 52%”, aseguró.

En ese sentido, aclaró que hace tiempo que "murió la producción intensa porque se volvió muy caro hacer ficción" y que "hubo un par de medidas más que no ayudaron" y que en este contexto "la pandemia vino a agravar la situación".

Para cerrar dijo que la actoral "no es una actividad considerada indispensable".

Recordemos que desde la Sociedad Argentina de Actores Intérpretes (SAGAI) buscan una alternativa que sirva para paliar la crisis económica que bien podría ser la repetición de programas ya emitidos. "Nos parece el sistema más ajustado a la realidad que atravesamos. En cuanto al cobro por Derechos de Propiedad Intelectual sería una herramienta de bajo costo para las emisoras, lo cual no conlleva un perjuicio y hace mas rápido el reparto de regalías que tanta falta hacen a actrices, actores y bailarines", dijo Jorge Marrale, actor y presidente de la entidad.