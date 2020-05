¡Traumática conversación! Así se enteró Fede Bal que tenía cáncer

Fede Bal debutó como conductor de radio en FM Late 93.1. En su primer programa le hizo una entrevista a Ángel de Brito y terminó siendo él el que respondió preguntas. Habló de cómo se enteró de la enfermedad, por la cual transita un tratamiento contra un cáncer de intestino.

"Estaba terminando la temporada de teatro y uno de los días de descanso pude viajar a Capital a hacerme un estudio. No tenía síntomas, pero cuando iba al baño tenía, digamos, una anomalía y la dejé pasar durante un par de meses", relató el actor.

Luego relató cómo fue el diálogo que tuvo con el médico cuando le comunicó el diagnóstico. "El doctor me llamó y me dijo ‘llegaron los resultados y tenés cáncer’. Me reí porque de golpe sentí que empezó una película, me vi desde afuera, como si me metiera con mi tabla al mar a surfear. Sentí que las prioridades de golpe se rompían, que la vida iba a tener un golpe grande en mí. Mi médico, con la crudeza que muchas veces tienen, me dijo ‘esto es como si agarraras la ruta 2 para Mar del Plata con un buen auto’. Tu cuerpo en este momento es el auto, no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocár, pero puedo darte muchas chances de que vas a estar bien", recordó el actor.

"El médico me dijo que el 30% de la gente que hace mi tratamiento se cura y no hace falta operar. O sea tres de cada diez personas se curan. Él me dijo que por suerte es así, porque antes no existía este tratamiento para combatirlo", continuó el actor.