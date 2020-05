Sin Photoshop ni maquillaje: Se filtró una foto de Selena Gómez

La cantante y productora de televisión estadounidense de 27 años, Selena Gómez, es una de las artistas más queridas y aclamadas por el público. Es por eso que las personas no dejan pasar la oportunidad de acercarse a pedirle una selfie o un autógrafo cuando la ven cerca.

Otra de las razones por las cuales la intérprete de “Lose To You Love Me” tiene tantos fanáticos alrededor del mundo es por lo natural y frontal que siempre se muestra ante todos. La ex pareja de Justin Bieber felicitó en estos días a los inmigrantes de Estados Unidos que se graduaron en este contexto.

“Felicidades a todos los inmigrantes graduados, yo sé que esta es una ceremonia virtual, pero es muy real. Y es muy real para todas las familias, para todos ustedes y sus comunidades” fueron las calidas palabras con las que inició su discurso Selena. El emotivo video se puede ver a través de YouTube.

En las últimas 24 horas empezó a circular con gran fuerza dos imágenes de Selena Gómez en bikini que llamaron la atención de los followers. En las pics se puede observar a la ex novia de Justin Bieber en la playa con amigas luciendo una bikini blanca. La mayoría de los comentarios de la publicación se centraron en la poca necesidad de la artista de usar Photoshop o maquillaje para verse bella.