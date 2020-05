Mirá cómo está Susana tras ser internada en Punta del Este

En la madrugada del jueves Susana Giménez sufrió un accidente doméstico en su casa de Punta del Este, conocida como La Mary, que derivó en un traslado de urgencia al Sanatorio Cantegril, ubicado en el departamento de Maldonado.

La diva sufrió una luxación en el codo izquierdo, pero afortunadamente no tuvo fractura y en horas del mediodía recibió el alta y volvió a su casa, donde deberá hacer reposo durante varios días.

“Susana se cayó llevando a Rita (la perra que adoptó en cuarentena). Estaba con un bolso y una cartera, tenía pantuflas, y cuando quiso subir una escalera, se tropezó”, había contado su hermano menor, Patricio Giménez, en diálogo con Luis Novaresio.

Recordemos que en estos días., Susana protagonizó una fuerte polémica, no solo por viajar a Uruguay durante el aislamiento, aunque con toda la autorización pertinente, sino por sus dichos sobre Alberto Fernández: "Actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora, supongo. Le dicen lo que quieren hacer ellos, me da la impresión –consideró Susana durante una entrevista en Animales Sueltos, en la noche del martes–. Ojalá me equivoque y Alberto tenga carácter para hacer lo que se le da la gana a él y no lo que le dicen (...) Él no es populista, en el fondo de su corazón”. Y además de quejarse porque “abrieron las cárceles” (“Los chorros están afuera y nosotros adentro”), afirmó: “Tengo miedo de que nos quieran convertir en Venezuela”.