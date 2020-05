Tinelli cargó a los trolls macristas y jugó con Jimena Barón al AFIPgate

Marcelo Tinelli agitó Twitter hoy este jueves cuando brindó su contundente opinión sobre el escándalo por la denuncia de espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Más tarde hashtag que tildó al popular conductor de de “sorete” lo llevó a afirmar que fue “apretado” por la AFIP.

Mientras se hizo tendencia nacional el #TinelliSorete, el empresario arremetió: “Jajajaja, me encanta incomodar a los trolls macristas (¿de dónde seguirán cobrando hoy?). Arman hashtags, insultan. Usan la red para putear, jaja. ¡A vibrar arriba y a ser felices, muchachos!”.

Jimena de la Torre, jefa de despacho de Cristian Ritondo y ex subdirectora de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, cruzó a Tinelli, provocando que este exhiba documentación que lo involucra como un presunto extorsionado durante la gestión de Cambiemos. “Como alta funcionaria de AFIP que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad”.

Tinelli respondió: “Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero, Jaime Mecicovsky, donde se muestra que buscaba info mia, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también”.

En medio de la trifulca, Jimena Barón aprovechó el ida y vuelta entre Tinelli y De la Torre, y aprovechando que ella también se llama Jimena parodió la respuesta es la ex subdirectora de la AFIP. Surreal.