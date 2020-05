La furia al aire de Juan Acosta con un periodista: "¿Te pagan? ¡Dejate de joder!"

Hoy por la mañana, Juan Acosta fue invitado a una charla por Skype sobre los dichos de Dady Brieva donde le pidió al presidente Alberto Fernández acción inmediata para regular los dichos de políticos y periodistas. "Seamos Venezuela ahora", afirmó el humorista.

"Estoy de acuerdo que todos salgamos adelante pero cumpliendo las leyes. Ahora si vas a poner de procurador a Daniel Eduardo Rafecas que es amigo de todos los que están procesados, no vamos a tener le país que queremos tener", expresó Acosta. Y allí fue cuando el periodista Mauro Federico y le dijo: "¡Pará de leer Clarín, Acosta, lo único que hacés es repetir lo que dice Clarín! ¿Sabés quién es Daniel Rafecas? No tenés ni idea de quién es".

Rápidamente, el actor salió a defenderse: "No tiene nada que ver con Clarín, esas son frases, quiero gente que de verdad cumpla con la ley. No me importa quién sea. Yo soy existencialista, quiero que a Alberto le vaya bien. No soy como este muchacho que decía, eso es relato. Lo que uno ve en la realidad todos los días", comentó.

Y vino el contraataque de Mauro: "No tenés idea de quién es Rafecas y opinás".

"¡Cómo que no sé quién es Rafecas! No defiendas a Rafecas, no defiendas a un tipo que es puto, vos que sos como Duggan (Pablo), ¿te pagan? ¡Dejate de joder! Sabés qué pasa, vos me llamás y me ponés a un pelotudo de esos y yo reacciono así. Él quiere discutir. Me gusta hablar en otro tono", reaccionó Acosta.