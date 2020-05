Muy emotiva: Thalía estremeció hablando de “su momento de partir”

View this post on Instagram

A 8 au00f1os de tu partida, estu00e1s mu00e1s cerca que nunca mamu00e1. u00a1Te amo por siempre! It has been 8 years since you departed, but I feel you closer as ever mom! ud83cudf88ud83dudc96ud83dudc69u200du2764ufe0fu200dud83dudc69