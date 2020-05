Fuerte frase de Susana Giménez sobre su futuro: "No tengo planeado volver a..."

Después de cumplir 65 días de aislamiento en su mansión de Barrio Parque, Susana Giménez decidió tomar un vuelo privado y cumplir el resto del aislamiento social en su residencia La Mary, en Uruguay.

Ya instalada en Punta del Este tras un engorroso trámite para poder viajar al exterior, la diva contó en comunicación con LAM: "Hace tres meses que no venía. Estuve en Estados Unidos y después me quedé en Buenos Aires hasta el día 65 de la cuarentena. Después tuve que venir porque tenía que pagar cosas de allá y tengo muchos animales. Tengo mis perros amados y tenía que traer a Rita. Me tengo que ocupar de un montón de cosas".

Pero cuando Ángel de Brito le consultó por cómo pensaba regresar a la Argentina, Susana fue terminante: "Por ahora no tengo planeado volver. Por ahora voy a hacer la cuarentena acá y después me voy a quedar acá. Para qué me voy a encerrar allá. En Buenos Aires no estaba haciendo nada, todo el día encerrada en mi casa, acá es lo mismo, pero al aire libre".