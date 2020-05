Revelan la escalofriante causa de la muerte de una estrella de Netflix

El sábado 23 de mayo, la liga japonesa femenina de lucha libre Stardom anunció la sorpresiva muerte de Hana Kimura, estrella de ese deporte y del reality "Terrace House", presentado a través de Netflix. Este lunes, medios japoneses reportaron que su fallecimiento se debió a causa de la ingestión de ácido sulfhídrico. Aseguran que sufría depresión tras ser acosada en las redes sociales.

Kimura, de 22 años, publicó en redes sociales el mismo sábado en el que se anunció su muerte una fotografía de ella junto a un gato, acompañada de un mensaje que rezaba: “Te quiero, ten una vida larga y feliz. Lo siento”.

Horas antes, la luchadora publicó un par de fotos que mostraban supuestas lesiones autoinflingidas, que fueron borradas más tarde, y que iban acompañadas con el mensaje: "Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye".

Desde que la liga japonesa femenina de lucha libre Stardom informara de la muerte, las muestras de pésame y apoyo por redes sociales hacia la joven se han multiplicado. “Todos tienen que despertar… Estas son personas reales. No solo personajes en una serie de televisión, película o lo que sea. Trágico. Descansa en paz, Hana. Te fuiste demasiado pronto”, tuiteó la luchadora profesional de WWE Dakota Kai.