El fuerte pedido de Julieta Cardinali a Telefe

La crisis sanitaria que azota al mundo y al país, ha puesto en evidencia la difícil situación que viene atravesando desde hace tiempo la industria televisiva nacional . Actualmente, no hay ninguna ficción argentina en la pantalla chica, algo que puso en evidencia el abrupto final de Separadas. En medio de este contexto, Julieta Cardinali le hizo un pedido a Telefe, canal que volvió a emitir por segunda vez una telenovela extranjera.

"Que la gente le diga que sí está perfecto, porque deben ser buenísimas, aunque también hay ficciones nacionales que son buenísimas", disparó durante una entrevista radial en el programa Por si las moscas , en La Once Diez/Radio de la Ciudad. "Pero que en este momento pongan una ficción brasilera... me parece que nos tenemos que ayudar entre nosotros. No repitas Avenida Brasil ", agregó.

Son varios los artistas que han salido a pedir a los canales que apuesten al contenido local, en vez de comprar las tan conocidas "latas" en otros países. Volver a emitir ficciones nacionales les garantizaría algún ingreso en medio de la parálisis a todos aquellos que fueron parte de las mismas.