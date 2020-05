Dolor y resiliencia: las palabras de Celeste Cid que conmovieron a todos

View this post on Instagram

Para ustedes. Que lo pidieron. ud83dudc69u200du2764ufe0fu200dud83dudc69 Todo estau0301 bien si termina bien ud83eudd0d Gracias por habernos acompanu0303ado. Deseo que esta situaciou0301n mejore; para Polka todo mi amor, siempre.. mis companu0303eros de tantos anu0303os de ruta: los llevo en mi corazou0301n -lo saben personalmente ud83dude4cud83cudffb-, y para toda la industria audiovisual que atraviesa este momento tan particular, reunir fuerzas y volver a reinventarnos. Son muchos los puestos de trabajo queu0301 hay detrau0301s de lo que u201cse veu201d, todos igual de importantes para que la cosa funcione. La humanidad haciendo un trabajo de consciencia colectiva; acompanu0303o este proceso, deseando poder pronto seguir contando historias, que es lo que mau0301s nos gusta hacer. ud83dude4cud83cudffbu2600ufe0f