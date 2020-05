¡Explotó! La China Suárez embarazada, sin paciencia, ni filtro

Hace unos días se conoció la noticia de que la China Suárez y Benjamín Vicuña serían padres gracias a una dulce foto que subió la joven actriz a sus redes donde se la ve recostada con su "pancita" al aire. Al poco tiempo publicó un tuit acerca de las "máquinas faciales" que desató la polémica entre las famosas argentinas que están a favor y en contra de la marca.

NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 19, 2020

La ex Casi Ángeles, dejó en claro que no estaba interesada en la venta de productos para la cara. Pero a pesar de esto, al poco tiempo compartió un tutorial de maquillaje con productos Dior. Cintia Fernández, que defiende con unas y dientes la marca de las máquinas faciales, no se quedó callada y salió a criticarla por esto.

Es por esto que hoy la China aclaró que las cosas que usa para su cara no las vende, no recibe comisión de ventas y que tampoco recluta gente para que las comercialicen. En su Twitter se descargó y todo indica que el mensaje está dirigido a la bailarina.