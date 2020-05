Rodrigo Lussich explicó los motivos de su fuerte reacción contra Chiche Gelblung

Durante la edición del jueves de "Polémica en el Bar", Rodrigo Lussich sorprendió a todos al abandonar abruptamente el programa tras un cruce con Chiche Gelblung.

Sin embargo, en la edición del viernes de "Intrusos", Jorge Rial señaló que en lo personal le había molestado ver a Lussich "en esa situación”. Y quiso darle el espacio al panelista para que hiciera su descargo.

"A mí me resultó muy incómodo vivirlo. Nunca me había levantado de un estudio. Pido disculpas por eso, porque soy un profesional y no es lo que se espera de uno. A la gente de Polémica en el bar, a Mariano (Iúdica), a Gustavo Sofovich, a la producción, a las autoridades del canal", comenzó diciendo Rodrigo.

Luego, continuó: "Mi cuerpo se defendió de un maltrato. Trabajé con Chiche Gelblung, a quien a nivel personal estimo y aprecio, al igual que a su familia. Pero a nivel profesional han sido veinte años de una cantidad de situaciones de forreo. Como movilero suyo, como columnista en Radio Mitre durante años. Como socio, que con Adrián (Pallares) hemos sido".

Lussich aseguró que el trato de Chiche es "producto de un estilo". Pero aclaró: "En un momento ayer, cuando me vi sentado en la silla siendo forreado una vez más por Chiche Gelblung, sentí un déjà vu como diciendo: ‘Esto no me está pasando a mí de nuevo, no me puede estar pasando una cosa así'".

"Insisto: tiene que ver con un estilo, un estilo que no va más, un estilo arcaico en los medios por el que yo lucho también desde mi lugar de entretener y hacer reír, para no fomentar. La televisión del forreo, del maltrato, la televisión de los garcas no va más. La televisión de estos personajes que ya hoy son arcaicos y que atrasan cien años, no va más", aclaró.

Para finalizar, explicó: "En una posición de trabajo dominante, fui víctima. Hoy soy un par. Y no voy a soportar maltrato de ningún tipo. Ante esa situación me levanto y me voy, sin nada que decir ni que agregar. Es lo que pude, es lo que me salió". El periodista reconoció que no se sintió nada bien actuando de esa forma. "La pasé como el culo, no se lo deseo a nadie, pero es lo que pude hacer frente a una situación de maltrato que, en mi caso, me llevó a situaciones que he vivido y que hace mucho, por suerte, no vivía", aseguró.