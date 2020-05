Tras discutir con Chiche Gelblung, Rodrigo Lussich abandonó "Polémica en el bar"

Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung protagonizaron un verdadero papelón durante la emisión de Polémica en el bar mientras debatían sobre la situación actual del doctor de los famosos Rubén Mühlberger. La discusión fue subiendo de tono y provocó que el panelista de Intrusos abandone el estudio.

Todo comenzó cuando el conductor anunció que tenían en exclusiva la palabra de Mühlberger gracias a una entrevista telefónica que le había realizado Gelblung. Recordemos que tras la declaración del profesional durante el último fin de semana y el análisis de las pruebas recolectadas en su consultorio, la fiscal Valeria Massaglia lo imputó por tres delitos y determinó el arresto domiciliario.

Lussich opinó sobre el médico: "Un tipo que tenía todo vencido, elementos y residuos patológicos, agujas y cantidad de cosas, gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cul... y atender como quería". Al escucharlo, Gelblung levantó la voz y disparó: "Que eso lo diga la Justicia. Yo lo único que digo es que hasta que la Justicia no lo pruebe...a mi me aplicó agujas y yo no me morí".

Rodrigo siguió adelante y contó la situación procesal del doctor y el periodista le recriminó: "¿Sos abogado ahora?. Lo que está en juicio es el tema de abandono de persona, que es ridículo. Rodrigo no habla, por ejemplo de los médicos que atendieron a Débora Pérez Volpin, habla de Mühlberger".

En ese momento, el panelista mostró su enojó y retrucó: "¿Que me venís a correr Chiche? Hablé del caso Pérez Volpin cuando tuve que hablar, ahora Mühlberger es el caso del momento, por eso hablo". Acto seguido se levantó de la silla y se retiró del estudio. Y el conductor del recordado Memoria solo atinó a decir: "Yo no hice nada, no me voy a hacer cargo de esto....".

Mariano Iúdica, el conductor del ciclo, lo fue a buscar, pero no hubo caso.