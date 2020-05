Los inusuales servicios de la clínica del doctor Rubén Mühlberger

View this post on Instagram

u00bfQuiu00e9n dijo que las hamburguesas hacen mal? Las nuestras de quinoa son saludables, nutritivas y riquu00edsimas. Te compartimos la receta para que la pruebes en casa, lo u00fanico que vas a necesitar es una vaporera y los ingredientes. u00bfTe animu00e1s? Ingredientes (para 10 hamburguesas): 100 gramos de quinoa, u00bd cebolla, u00bd morru00f3n, u00bd atado de espinaca, 25 gramos de calabaza, u00bd taza de champignones, 1 diente de ajo, 1 huevo, perejil, aceite de oliva y pimentu00f3n a gusto. Preparaciu00f3n: Lavu00e1 la quinoa y hervila unos 15 minutos. Reservu00e1 y dejala enfriar. Lavu00e1 y cortu00e1 las verduras y llevalas a la vaporera hasta que estu00e9n cocidas. En un bowl mezclu00e1 las verduras y la quinoa con la sal, el ajo picado chiquito, el perejil picado y el huevo. Amasu00e1 y du00e9jalo reposar 5 minutos. Formu00e1 10 hamburguesas y cocinalas en el horno a bau00f1o maru00eda unos 16 minutos.