A 10 años del final de "Lost", la primera serie viral en internet

Hoy se cumplen 10 años de la emisión del agridulce capítulo doble final de "Lost", ficción que marcó el inicio de una nueva era en la pantalla chica por su abultado presupuesto, la complejidad de su trama, su disruptiva técnica narrativa y, especialmente, por haberse convertido en la primera serie "viral" en internet.



Con producción de J.J. Abrams y guiones de la dupla creativa conformada por Carlton Cuse y Damon Lindelof, las seis temporadas y sus 121 episodios son una referencia ineludible a la hora de explicar el proceso de transformación que sufrieron las ficciones televisivas hasta llegar al punto en el que están hoy, con estándares de calidad que antes eran exclusivos del cine.

Hasta su debut en la cadena ABC, en septiembre de 2004, el formato sitcom era el que reinaba en la televisión de aire norteamericana y quedaba reservada para la señal premium de cable HBO el honor de tener las series dramáticas, con títulos como "Los Soprano", "The Wire" o "Six Feet Under".



Desde el comienzo"Lost" fue una gran apuesta, con un elenco con hasta 14 personajes protagónicos, un diseño de producción descomunal llevado a cabo en Oahu, en Hawaii, y un episodio piloto con costo récord para la época, de entre 10 y 14 millones de dólares.

El promedio por capítulo estaba en el orden de los 4 millones de dólares; una cifra que aún hoy la ubica en el top 20 de las series más caras de la historia.



"Lost" presentaba un elenco multicultural, con Matthew Fox como la cara más familiar, ya que venía de protagoniar la popular serie "Party of Five". Su personaje, el traumado cirujano Jack Shephard, era uno de los 70 sobrevivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines, que cayó a una isla del Pacífico mientras completaba el trayecto Sidney-Los Ángeles.



Líder natural, Shephard se puso al frente del grupo en cuyas filas destacaban la fugitiva Kate Austen (Evangeline Lilly), el desafortunado Hugo "Hurley"" Reyes (Jorge García), el estafador James "Sawyer" Ford (Josh Holloway) y el misterioso John Locke (Terry O’Quinn).



Otros personajes relevantes eran el iraquí Sayid Jarrah (Naveen Andrews), el matrimonio surcoreano Sun y Jin Kwon (Yunjin Kim y Daniel Dae Kim), el rockero Charlie Pace (Dominic Monaghan) y la dupla de padre e hijo afroamericanos Michael Dawson y Walt Lloyd (Harold Perrinau y Malcolm David Kelley).





Eventos inexplicables y sobrenaturales comienzan a suceder en la isla: el antes postrado en silla de ruedas John Locke podía caminar, aparecían osos polares en pleno clima tropical o un humo negro asesino se cobraba la vida de algunos personajes.



La serie fue apoyándose en el género de misterio fantástico, con cada temporada agregando nuevos callejones sin salida a un laberinto repleto de interrogantes. ¿Fue casualidad que el avión cayera en esa isla? ¿Están solos en ella? ¿Qué tienen en común todos los sobrevivientes? ¿Qué los ata a ese lugar? ¿Qué tiene de especial y, más específicamente, qué es esa isla?



“Lost” fue transgresora a partir de su elaborada descomposición del relato tanto espacial como temporal con dispositivos narrativos como el “flashback”, el “flashforward” y el “flashsideway”, que expandían los límites de la historia. Sin embargo, eran sus innumerables referencias científicas, filosóficas, mitológicas, místico-religiosas y literarias las que volvían locos a los fans y que explotaron al máximo el auge de la internet 2.0, del blogging y los foros en la web.



Miles de personas comenzaron a tejer teorías. Para cuando llegó el momento de emitir su capítulo doble final, titulado "The End", el público de la serie se contaba por millones y la expectativa era inusitada.



Aunque es cierto que el final no estuvo a la altura del fenómeno que fue la serie, dejando una gran cantidad de críticos y fans desilusionados, la perspectiva que otorga el tiempo supo ubicar a "Lost" en el lugar que le corresponde.

