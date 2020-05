Se el primero en verlo: Élite subió un jugoso adelanto de la cuarta temporada

Desde el 2018 la serie española Élite ha fanatizado a personas de todo el mundo. Los nombres de Marina, Samuel, Carla, Guzmán resuenan entre cada uno de los seguidores.

La tercera temporada contó con un nuevo asesinato y dejó a todos expectantes. En las últimas horas Netflix anunció que se viene una cuarta temporada y ya todos están pensando qué ocurrirá.

“Decir que nos han llegado los guiones de la temporada 4” anunció Miguel Bernardeu (Guzmán). “Sólo deciros que tiene muy buena pinta. Y que os preparareis porque telita”, aseguró Arón Piper quien interpreta a Ander en Élite. Georgina Amorós, quien se pone en el papel de Cayetana generó mucha expectativa en los fanáticos: “Ojalá poder ver vuestras caras cuando lo veáis porque vais a flipar. Pasan un montón de cosas nuevas que ni os podéis imaginar”.

Pero no todas son buenas noticias. En su cuenta de Instagram Élite anunció en el día de ayer, a través de un video muy emotivo, que Danna Paola (Lucrecia), Ester Espósito (Carla), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) y Mina El Hammani (Nadia) no serán parte de esta cuarta temporada ¿Tendrá el mismo éxito a pesar del adiós de personajes tan resonantes? Sin dudas los fanáticos la esperan con las mismas ansias y no ven la hora de ponerse a maratonear.