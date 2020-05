El pequeño detalle que “arruinó” la portada de Rosalía en una importante revista

View this post on Instagram

woooow, q gran honor soy la portada de @elleusa de este raro verano de 2020 pero q iluuuuu ud83dude0aud83dude0aud83dude0a oooomg I feel very honored to be on the cover of @elleusa summer 2020 issue ud83dudc9bud83dudc9bud83dudc9b