Camino a Abbey Road llegó a su final: conocé a la ganadora

ud83cudf89 u00a1Felicitamos a @chechi.demarcos por ser la ganadora de esta ediciu00f3n especial de #AbbeyRoadEnCasa! ud83cudf8a Su canciu00f3n u0026#39;u0026#39;Casi nunca entiendo nadau0026#39;u0026#39; es la que finalmente resultu00f3 elegida por el Jurado y el pu00fablico para ser grabada profesionalmente. Agradecemos a todos los finalistas por haber participado con sus hermosas canciones de enorme potencial en este camino que se abre y continu00faa ud83dudc4f -- #Ganadora #ChechiDeMarcos #AbbeyRoadEnCasa #CaminoAAbbeyRoad